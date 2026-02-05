Giornalismo in lutto, è morto il papà di Domenico Vecchio, Direttore di Agrigentoggi

Condividi

Visualizzazioni 147

Agrigento dice addio a Pietro Vecchio, venuto a mancare all’età di 84 anni. Figura storica della politica e dell’imprenditoria agrigentina, è stato per decenni un punto di riferimento per la vita pubblica cittadina, apprezzato per la coerenza, l’integrità morale e l’amore autentico per la sua terra.

La sua scomparsa, avvenuta dopo mesi segnati da una polmonite e da una lunga degenza ospedaliera, chiude simbolicamente un capitolo importante della storia amministrativa e civile della città. Sono molte le generazioni di agrigentini che ne hanno conosciuto e stimato l’impegno, sempre improntato al senso del dovere e al servizio della comunità.

Pietro Vecchio ha incarnato un modo di fare politica oggi sempre più raro: lontano dal protagonismo personale, vicino ai bisogni concreti dei cittadini. Consigliere comunale per oltre quarant’anni, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, tra cui quelli di assessore con deleghe alla Polizia Municipale e alle Attività Produttive.

Tra i suoi contributi più significativi alla vita culturale della città, va ricordato il ruolo svolto nella promozione e nello sviluppo della storica manifestazione del Mandorlo in Fiore, di cui intuì per tempo il valore identitario e la capacità di proiettare Agrigento su un palcoscenico internazionale.

Accanto all’impegno politico, Pietro Vecchio ha portato avanti con passione anche l’attività imprenditoriale, credendo con convinzione nello sviluppo turistico del territorio. Fu tra coloro che investirono nel settore alberghiero, realizzando una struttura ricettiva nella suggestiva zona del Caos, scelta non casuale ma profondamente legata alla valorizzazione del paesaggio e della vocazione culturale della città.

Pietro Vecchio è stato soprattutto un uomo di famiglia: padre affettuoso, nonno presente, persona capace di unire fermezza e umanità. La sua ironia discreta e la gentilezza nei rapporti quotidiani lo hanno reso una figura stimata non solo negli ambienti istituzionali, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Il Direttore e tutto lo staff di sicilia24h.it si stringono al dolore di Domenico e di tutta la famiglia.