Gioacchino Amico e i legami con la politica

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Il collaboratore di giustizia agrigentino Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e imputato nel processo Hydra di Milano, sarà protagonista di una puntata di Report in onda il 12 aprile, che svela i suoi rapporti con esponenti politici nazionali. La trasmissione mostra un selfie scattato il 2 aprile 2019 con Giorgia Meloni, allora non presidente del Consiglio, e riferisce che Amico avrebbe avuto un pass speciale per accedere liberamente alla Camera dei Deputati. Amico, già condannato per ricettazione e coinvolto in truffa e associazione a delinquere, aveva partecipato a un evento di Fratelli d’Italia a Milano, accolto in prima fila dai vertici del partito, e aveva utilizzato il selfie per dimostrare le sue presunte entrature politiche. In seguito, ha accompagnato il deputato Carlo Fidanza a un congresso di Grande Nord e si è impegnato nella campagna elettorale europea del partito, estendendo la sua rete di contatti fino a Roma. Testimonianze raccolte da Report indicano che Amico avrebbe incontrato esponenti di Fratelli d’Italia negli uffici della Camera senza identificazione, confermando la disponibilità di un tesserino che gli consentiva accesso libero al Parlamento, dettaglio corroborato dalle dichiarazioni dello stesso pentito.