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Eseguita l’autopsia su Gianni De Gennaro. Nessuna traccia di lesioni procurate da terze persone. Le indagini in corso. Oggi la camera ardente.

E’ stata eseguita l’autopsia su Gianni De Gennaro. Dalle attività preliminari non sarebbero emerse lesioni riconducibili a terze persone. Così è secondo Beatrice Defraia, direttrice dell’istituto di Medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e Andrea Paterna, dottoressa dell’istituto di Medicina legale di Siena.

Ciò confermerebbe che l’ex capo della Polizia sarebbe morto sparandosi un colpo alla testa con la sua pistola Ruger calibro 380. E’ ancora presto per accertare esattamente l’orario della morte. L’esame si è protratto circa 10 ore. Marco Di Paolo, il professore di Medicina legale all’Università di Pisa scelto dalla famiglia De Gennaro come consulente, ha insistito per compiere più accertamenti possibili, per dissipare finanche ogni irragionevole dubbio sulle cause del decesso. La procuratrice di Grosseto, Maria Navarra, è determinata allo stesso modo. Ecco perché saranno esaminate con attenzione la perizia calligrafica sulle quattro lettere e le analisi sulla pistola.

Durante l’autopsia sono stati presenti anche i carabinieri del Ris e i poliziotti della Scientifica. Attesi i test tossicologici, per verificare se De Gennaro avesse assunto sostanze alteranti, o se qualcun altro possa avergliele somministrate. Per valutare l’ipotesi di reato di “istigazione al suicidio”, la Procura di Grosseto svolgerà nei prossimi giorni approfondimenti sulla copia dell’hard disk trovato nella villa, su cui nelle sue ultime lettere ha scritto: “Questo è l’oggetto che tutti cercano. Non contiene misteri né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze”. Ancora la Procura di Grosseto ascolterà per la seconda volta il custode e gli uomini della scorta, gli ultimi ad averlo visto, come persone informate sui fatti. La camera ardente dalla mattina di oggi nella cappella della Scuola Superiore di Polizia a Roma.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)