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Gianni De Gennaro ha sparato un colpo di prova prima di uccidersi. Le lettere ritrovate e il contenuto di alcune intercettazioni.

A Montiano, frazione di Magliano, in provincia di Grosseto, in Toscana, è ancora blindata la villa dove si è ucciso, sparandosi alla testa con una pistola legalmente detenuta, l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, indagato dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio contro il giudice Paolo Borsellino e la scorta. De Gennaro avrebbe trascorso le ultime ore venerdì sera in solitudine, dopo aver incontrato il suo legale, l’avvocato Franco Coppi, e aver telefonato alla moglie Carla avvisandola che non sarebbe rientrato, per dedicarsi alle carte giudiziarie. De Gennaro, prima di spararsi un colpo alla testa, ha voluto essere certo che la pistola funzionasse.

Ha sparato un tiro di prova nel giardino, poi è entrato nel casotto della sua villa e si è suicidato. Un bossolo della sua Ruger 380 è stato trovato per terra fuori. Un altro proiettile lo ha ucciso. L’arma è stata trovata accanto al corpo. Poco distante, fogli scritti a mano con le ultime volontà per il custode, Giuseppe Soccu, e per i familiari. Durante la perquisizione sono state sequestrate anche due buste di carta con dentro alcuni fogli. Una è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, l’altra “a chi vorrà pubblicarla”, come ha scritto. Ciò dimostra che De Gennaro abbia pianificato tutto nei dettagli. Il contenuto degli scritti al momento è conosciuto solo dalla Procura di Firenze. Tuttavia vi sono delle intercettazioni, effettuate durante le indagini, da cui emergerebbero delle tracce. Il 28 marzo 2025 De Gennaro conversa con Gioacchino Natoli, che è stato pubblico ministero a Palermo, inquisito anche lui e poi prosciolto.

Ecco le parole di De Gennaro: “A me quello che mi fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano. Quando ero funzionario di polizia… c’era questo, è che bisogna vedere il contesto in cui succede una cosa, il momento, il perché… L’approccio che era delle procure, allora, prudente, intelligente, garbato. Adesso… necessariamente trovare il male, no? Che potrebbe pure non esserci, il male”. Ai sui collaboratori e ai suoi legali Franco Coppi e Francesco Bertorotta ha sempre ripetuto: “Sto tranquillo, c’ho la coscienza a posto”. A Coppi ha raccomandato: “Avvocato, lei mi assisterà solo se è convinto della mia innocenza”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)