Giancarlo Granata eletto coordinatore Fratelli d’Italia a Canicattì

A Canicattì si è svolto il primo congresso cittadino di Fratelli d’Italia, in presenza, tra gli altri, del presidente provinciale, Adriano Barba, e dell’eurodeputato, Ruggero Razza. Giancarlo Granata, già deputato regionale e componente del Direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, è stato eletto coordinatore cittadino del partito. Granata ha espresso gratitudine ai consiglieri, agli iscritti e agli amici per il sostegno, e ha dedicato il risultato al padre che nel ’94, da uomo di valori e di destra, assecondò la sua passione per la politica consentendogli di essere eletto al Consiglio provinciale con Alleanza Nazionale.