Giallonardo, stop al parcheggio: la Sovrintendenza revoca l’autorizzazione

Redazione
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La Sovrintendenza di Agrigento ha avviato l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata a febbraio per il parcheggio e la strada d’accesso alla spiaggia di Giallonardo, a Realmonte, sospendendo contestualmente l’efficacia dei lavori nelle aree ricadenti entro i 150 metri dalla battigia. La decisione, formalizzata con una nota del 7 luglio del dipartimento regionale dei Beni culturali, è stata assunta dopo le segnalazioni di MareAmico, Legambiente, Marevivo e Wwf, che hanno denunciato spianamenti, distruzione delle dune e interventi ritenuti incompatibili con il vincolo di immodificabilità assoluta della zona. Il Comune di Realmonte dovrà ora effettuare verifiche urgenti per accertare l’entità degli eventuali danni arrecati all’ecosistema dunale.

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