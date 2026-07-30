Giallo sulla morte del 68enne trovato a Kaos: l’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso

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Proseguono gli accertamenti sulla morte di Salvatore Bennardo, il 68enne di Favara trovato senza vita lo scorso 10 luglio in contrada Kaos, nel territorio di Porto Empedocle. Al momento gli investigatori non hanno ancora archiviato il caso come un decesso dovuto a cause naturali e attendono l’esito dell’autopsia per fare piena luce sulla vicenda.

L’esame autoptico, affidato al medico legale Massimiliano Esposito, sarà determinante per stabilire con precisione il momento e la causa della morte e verificare se il decesso possa essere attribuito a cause naturali oppure a eventuali azioni violente riconducibili a terze persone.

La Procura della Repubblica di Agrigento, coordinata dal pubblico ministero Annalisa Failla, ha infatti aperto un fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di morte come conseguenza di altro reato. La decisione è maturata dopo i primi rilievi effettuati sul cadavere, che avrebbero evidenziato alcuni elementi ritenuti meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Il corpo di Bennardo era stato scoperto da un passante nelle vicinanze della sua automobile. L’uomo aveva immediatamente dato l’allarme, consentendo l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

L’ipotesi di un decesso per cause naturali non è stata esclusa, ma gli inquirenti intendono chiarire ogni aspetto prima di chiudere il caso. Le conclusioni dell’autopsia rappresenteranno il primo passaggio fondamentale per orientare le indagini e accertare se vi siano responsabilità di terzi.