Giada, 23 anni di originaria di Palma di Montechiaro: si accascia e muore mentre era in casa

A Brescia una studentessa di 23 anni, Giada Sambito, originaria di Palma di Montechiaro, è morta a causa di una crisi respiratoria insorta in casa. A Brescia lavora il padre. Lei studiava all’Università di Camerino, a quattro esami dalla laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche. L’Università marchigiana ha espresso cordoglio alla famiglia, ricordando Giada Sambito per l’impegno, l’energia e il suo sorriso.

La salma di Giada è arrivata ieri nella sua Palma di Montechiaro dove stamattina è stato celebrato il funerale per l’ultimo saluto.

Il sindaco della Città del Gattopardo Stefano Castellino ha voluto ricordare Giada con un post: “A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Palma di Montechiaro, esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia di Giada Sambito, giovane di appena ventitré anni, improvvisamente scomparsa a causa di una crisi respiratoria mentre si trovava a Brescia, città in cui frequentava l’università ed era ormai prossima alla laurea.La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutta la città. In questo momento di immenso dolore, non esistono parole capaci di lenire la sofferenza dei genitori e dei familiari; soltanto nella fede in Dio si può trovare un barlume di consolazione, anche se è difficile accettare la perdita di una vita così giovane e promettente. Il ricordo di Giada resterà vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta e voluta bene”.