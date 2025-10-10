Gettano rifiuti di ogni genere, in 15 rischiano il processo

Condividi

Visualizzazioni 145

Avevano trasformato un terreno di circa 6 mila metri quadrati in una maxi discarica totalmente abusiva. E li c’erano rifiuti di ogni genere. In molti casi agli stessi veniva appiccato anche il fuoco con tutte le conseguenze che ne derivano.

Sono 15 le persone sulle quali pende una richiesta di rinvio a giudizio e quindi andare a processo. Il provvedimento è stato chiesto dal Pm Elenia Manno. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 18 novembre.

Ecco chi sono i 15: Roberto Oddo, 45 anni, di Agrigento; Concetta Verazzo, 53 anni, di Agrigento; Calogero Meli, 60 anni, di Agrigento; Pietro Ferlisi, 60 anni, di Agrigento; Dario Priolo, 45 anni, di Agrigento; Giuseppe Casà, 30 anni, di Agrigento; Patrizio Cusumano, 55 anni, di Agrigento; Francesco Carbone, 50 anni, di Agrigento; Angelo Mandracchia, 37 anni, di Agrigento; Salvatore Lazzara, 37 anni, di Agrigento; Alberto Corso, 42 anni, di Agrigento; Calogero Lentini, 50 anni, di Agrigento; Antonio Galluzzo, 61 anni, di Agrigento; Luigi Calì, 21 anni, di Agrigento; El Hadji Seck, 65 anni, residente ad Agrigento.

Al centro dell’attività investigativa vi è una grossa porzione di terra nel quartiere di Fontanelle, precisamente in contrada Serra Ferlicchio. Ad una coppia viene contestato l’aver gestito il terreno – formalmente intestato ad una terza persona – trasformandolo in una discarica adibita a raccolta di rifiuti tra i quali vecchi mobili, parti di infissi in alluminio, materiali plastici e ferrosi, lastre di vetro, veicoli in stato di abbandono, videocassette, cd, abiti usati e tanto altro.