Gestione illecita di rifiuti, sequestrata una cava a Licata

I Carabinieri della Compagnia di Licata e i Vigili urbani, in collaborazione con i tecnici dell’Arpa protezione ambiente, hanno effettuato un accertamento su un’area di terreno poco distante dalle spiagge a Licata. E hanno scoperto una cava priva di autorizzazioni e colma di materiali ammassati, alcune migliaia di metri cubi di inerti. L’Arpa ha prelevato dei campioni per ulteriori indagini. Il titolare del terreno, sequestrato, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento.