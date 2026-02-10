Gestione illecita di rifiuti, sequestrata una cava a Licata

I Carabinieri della Compagnia di Licata e i Vigili urbani, in collaborazione con i tecnici dell’Arpa protezione ambiente, hanno effettuato un accertamento su un’area di terreno poco distante dalle spiagge a Licata. E hanno scoperto una cava priva di autorizzazioni e colma di materiali ammassati, alcune migliaia di metri cubi di inerti. L’Arpa ha prelevato dei campioni per ulteriori indagini. Il titolare del terreno, sequestrato, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento.
Notizie correlate
-
L’agrigentina Viviana Scordino selezionata massaggiatrice ufficiale al Festival di SanremoCondividi Visualizzazioni 219 Ancora eccellenze agrigentine al Festival di Sanremo. Viviana Scordino, professionista specializzata in massaggi...
-
Severa condanna per una violenta rapina a Palma di MontechiaroCondividi Visualizzazioni 221 Il Tribunale di Agrigento ha condannato a 7 anni di carcere un tunisino...
-
Fortitudo sconfitta in casa dalla capolistaCondividi Visualizzazioni 286 Finisce 73/100 al Palamoncada. Troppa Vigevano per una Fortitudo che non riesce a...