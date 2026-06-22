Gestione illecita di rifiuti: cinque arresti

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I Carabinieri di Caltanissetta e Gela hanno arrestato ai domiciliari il manager della società in house Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, che gestisce la discarica pubblica di Timpazzo, a Gela. Domiciliari anche per i tecnici di riferimento, l’architetto Giuseppe Bellavia e l’ingegnere Salvatore Parlatore, e per i responsabili d’area del sito di conferimento, Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. Gli si contestano il traffico illecito di rifiuti e irregolarità nella gestione dei rifiuti provenienti da altri comuni della Sicilia, anche dalla provincia di Agrigento. La società Impianti Srr, controllata dalla Srr4, è stata sequestrata ed è stato nominato un commissario. Dalle indagini è emerso che nella discarica di Timpazzo sono stati conferiti, movimentati e successivamente interrati ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati in assenza dei cicli di trattamento previsti, per circa 10-12.000 tonnellate. Inoltre si è accertato che i rifiuti organici provenienti dai comuni soci e che, in quanto tali, dovevano essere trattati all’interno dell’impianto, erano spesso versati in discarica. Tutti gli indagati hanno respinto le accuse.