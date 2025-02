Gerlando Piparo smentisce una notizia apparsa in un blog di fb: “Non sono uscito da Fratelli d’Italia”

Condividi

Visualizzazioni 261

La notizia è apparsa in un blog di facebook e sostanzialmente recitava che il Piparo avendo ricevuto un incarico alla Regione da parte dell’assessore Giusi Savarino, quel blog titolava: “Piparo cambia casacca e ottiene un incarico dalla Regione”.

Questa circostanza ha fatto infuriare lo stesso Piparo che immediatamente si è prodigato a dichiarare quanto segue: “In merito alle recenti notizie diffuse sulla mia presunta uscita dal gruppo politico di riferimento, smentisco categoricamente tali affermazioni. Sono sempre stato e resterò coerente con la mia scelta politica, che mi vede in Fratelli d’Italia sin dalla prima ora.

Resto fermamente impegnato nel mio ruolo di Assessore in carica al Comune di Agrigento, lavorando con responsabilità e dedizione per la città. Il mio percorso politico prosegue in piena sintonia con il partito Nazionale che fa riferimento al Presidente Giorgia Meloni, con tutta la deputazione nazionale e Regionale, in un’azione condivisa e orientata esclusivamente al bene della comunità, – conclude Piparo – al di fuori di qualsiasi speculazione o divisione interna”.