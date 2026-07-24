Gela, assolti l’ex presidente dell’antiracket Caponetti e la moglie

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Gela, Roberto Riggio, a conclusione del giudizio abbreviato ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” l’ex presidente dell’associazione antiracket di Gela, Renzo Caponetti, e la moglie Rocca Lopez, imputati di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e malversazione. Secondo la Procura, che ha proposto per entrambi una condanna a due anni di reclusione, i coniugi avrebbero alterato alcuni dati economici della propria attività per ottenere contributi destinati alle vittime di usura e racket. La difesa, rappresentata dagli avvocati Mario Ceraolo e Rosario Pennisi, ha sostenuto la piena regolarità della procedura, evidenziando come il contributo fosse stato verificato dagli organi competenti.
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