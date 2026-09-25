Gasolio alle stelle, la Regione interviene: 15 milioni per sostenere gli autotrasportatori

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Caro carburanti, la Regione siciliana mette sul tavolo 15 milioni di euro per aiutare le imprese dell’autotrasporto a fronteggiare l’aumento dei costi del gasolio. La misura, prevista dalla legge regionale 13 del 2026, è contenuta in uno schema di decreto interassessoriale che definisce requisiti, modalità e criteri per l’accesso ai contributi.

L’agevolazione potrà coprire fino al 70 per cento dell’aumento di spesa sostenuto dalle aziende per l’acquisto del gasolio. Per determinare l’incremento dei costi verrà preso come riferimento il prezzo medio nazionale del carburante registrato nel febbraio 2026, confrontandolo con quanto effettivamente pagato dalle imprese nel periodo interessato.

Sono considerate ammissibili le spese per il gasolio sostenute dal primo marzo fino al 31 dicembre 2026. Una prima parte del sostegno, fino a un massimo di 50 mila euro per impresa, potrà essere riconosciuta attraverso il regime del cosiddetto “super de minimis”.

Per ottenere anche la quota necessaria a raggiungere la copertura complessiva del 70 per cento dell’aumento dei costi, sarà invece necessario il via libera della Commissione europea. La Regione dovrà infatti chiedere l’autorizzazione alla deroga prevista dalla normativa comunitaria.

Le imprese interessate dovranno presentare le istanze all’assessorato regionale delle Infrastrutture entro il 30 novembre. Prima dell’avvio operativo, però, il provvedimento dovrà completare il proprio iter amministrativo.

Lo schema di decreto dovrà essere esaminato dalla giunta regionale nella prima seduta utile e successivamente passerà al vaglio della commissione Territorio e ambiente dell’Assemblea regionale siciliana. Al termine di questi passaggi, la documentazione sarà trasmessa alla Commissione europea per le procedure di competenza.

La misura è stata predisposta dagli assessori regionali all’Economia, Alessandro Dagnino, e alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Proprio Aricò aveva già annunciato nei giorni scorsi alle organizzazioni di categoria l’imminente definizione degli interventi a sostegno del comparto.

L’obiettivo è attenuare l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante sui bilanci delle imprese siciliane che operano nel trasporto su strada, attraverso un contributo parametrato alla maggiore spesa sostenuta nel corso del 2026.