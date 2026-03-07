Gasolio a oltre due euro: la Sicilia ostaggio della speculazione

Condividi

Il prezzo del gasolio vola oltre i due euro al litro e in Sicilia fare rifornimento sta diventando un vero e proprio problema. Ad Agrigento e in tutta la provincia la scena è sempre la stessa: automobilisti increduli davanti ai tabelloni dei distributori, camionisti costretti a fare i conti con costi ormai fuori controllo e famiglie che vedono evaporare parte del proprio stipendio ogni volta che si fermano alla pompa.

La giustificazione ufficiale parla di tensioni internazionali e mercati energetici sotto pressione, soprattutto dopo le nuove crisi nell’area di Iran. Ma questa spiegazione non basta più. Perché mentre il prezzo del petrolio oscilla, alla pompa i rincari arrivano subito e sempre in una sola direzione: verso l’alto.

Quando invece le quotazioni scendono, i prezzi nei distributori sembrano improvvisamente diventare molto più lenti ad adeguarsi. Una dinamica che alimenta sospetti sempre più forti.

Il caso siciliano ha contorni ancora più inquietanti. L’isola ospita uno dei poli petrolchimici più grandi d’Europa, con impianti strategici come la Raffineria ISAB di Priolo, capace di coprire gran parte del fabbisogno regionale.

Eppure proprio qui il carburante costa più che nel resto d’Italia.

Una contraddizione che alimenta rabbia e sfiducia. Perché se il petrolio si raffina praticamente in casa, diventa difficile spiegare ai cittadini perché il pieno costi più che altrove.

Le tensioni giudiziarie e industriali che coinvolgono la raffineria hanno sicuramente creato instabilità nella filiera. Ma l’instabilità non può diventare un alibi per scaricare tutto sui consumatori.

Il sospetto ormai è diffuso: qualcuno sta approfittando della situazione. Non a caso la Guardia di Finanza ha avviato controlli straordinari sui distributori e lungo tutta la catena di vendita dei carburanti.

L’obiettivo è chiaro: verificare se dietro l’impennata dei prezzi si nascondano manovre speculative o rincari ingiustificati.

Quando il mercato è nervoso e i consumatori non possono fare a meno del carburante, il rischio è sempre lo stesso: che qualcuno lungo la filiera — tra intermediari, depositi e distributori — decida di gonfiare i margini sfruttando la paura e la necessità.

Il colpo più duro lo stanno subendo gli autotrasportatori. Secondo la CNA Fita, molte aziende siciliane rischiano perdite superiori ai quindicimila euro. Per chi vive di trasporto su gomma, il gasolio è ossigeno: se il prezzo sale così rapidamente, i conti non tornano più.

E quando aumenta il costo del trasporto, il risultato è inevitabile: aumenta tutto. Dalla spesa al supermercato ai beni di prima necessità.

Mentre i cittadini stringono la cinghia e le imprese fanno i conti con margini sempre più sottili, resta una domanda che pesa come un macigno: chi sta guadagnando davvero da questa impennata dei prezzi?

Perché se il carburante diventa ogni giorno più caro, qualcuno lungo la filiera continua inevitabilmente a incassare.

Ed è proprio per questo che oggi, più che mai, serve trasparenza. Perché senza risposte chiare il sospetto diventa inevitabile: che dietro l’emergenza dei carburanti si nasconda l’ennesima speculazione consumata sulla pelle dei siciliani.