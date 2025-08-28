Gambizzato a passeggio

Condividi

Visualizzazioni 147

Un 25enne è stato ferito la scorsa notte alla gamba sinistra da alcuni colpi d’arma da fuoco allo Zen di Palermo. Alessio Muratore, già inquisito per spaccio di droga, si è presentato al pronto soccorso con una ferita all’arteria tibiale e i medici, come prassi, hanno allertato la polizia. Il ferito, non in pericolo di vita, ha raccontato di essere stato intento a passeggiare in via Rocky Marciano quando è stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco. Non avrebbe riconosciuto chi ha sparato. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia da quattro amici anche loro dello Zen. Sono in corso indagini.