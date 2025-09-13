Gambiano picchiato in carcere: condannati due agrigentini

Condividi

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna a 10 mesi di reclusione ciascuno a carico di Salvatore Camilleri, 27 anni, e Gaspare Vecchio, 31 anni, giudicati in abbreviato per lesioni personali aggravate in concorso perchè, nel marzo del 2020 nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, avrebbero aggredito e picchiato un immigrato dal Gambia, soccorso poi in ospedale. L’aggressione sarebbe stata legata a futili motivi, un litigio durante l’ora di ricreazione.