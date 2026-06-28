Gambero Rosso 2027, la Sicilia del pane si conferma protagonista: quattro forni conquistano i “Tre Pani”

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La tradizione della panificazione siciliana continua a distinguersi a livello nazionale. La nuova edizione della guida “Pane e Panettieri d’Italia 2027” del Gambero Rosso premia l’isola con quattro riconoscimenti “Tre Pani”, il massimo attestato assegnato ai migliori forni italiani.

Un risultato che certifica l’eccellenza di alcune realtà storiche, ma che rappresenta solo una parte del ricco panorama della panificazione siciliana, da sempre legata alla valorizzazione dei grani locali, delle lunghe lievitazioni e delle antiche ricette tramandate di generazione in generazione.

I panifici siciliani premiati con i Tre Pani

A ottenere il massimo riconoscimento sono:

Forno Biancuccia di Catania;

di Catania; Francesco Arena Mastro Fornaio di Messina;

di Messina; Panificio Martinez di Trapani;

di Trapani; Panificio Guccione di Palermo.

Quattro insegne che rappresentano punti di riferimento dell’arte bianca siciliana e che si distinguono per qualità delle materie prime, tecniche di lavorazione e attenzione al territorio.

Le altre eccellenze della guida

Oltre ai “Tre Pani”, il Gambero Rosso ha inserito nella guida numerosi altri panifici dell’isola che si sono distinti per il loro lavoro, confermando la vivacità del settore.

Tra questi figurano Antico Forno Spina 1863 di Acireale, Bann Pane Libero e Fratantonio a Modica, Foz Fermento Officina Zero e I Banchi a Ragusa, Frangipane Forno e Cucina a Milazzo, Grammo a Palermo, Il Forno delle Bontà a Carini, Maidda a Noto, Panfermento a Valverde, Panificio Masino Arena e Panificio Laganà a Messina, Panificio A Maidda a Trapani, Panificio Antico Forno Carbè a Siracusa, Panificio Conti a Bagheria, Panificio da Nanà a Balestrate, Panificio L’Antico Forno di Carletta a San Cataldo, Panificio Rizzo e Panificio Termini a Castelvetrano, The Bakery Generazione Mugnaia a Raffadali e Tusa Arte e Gusto a Monreale.

La guida mette in evidenza un settore in continua crescita, dove tradizione e innovazione convivono grazie all’impiego di farine di qualità, grani antichi, lievito madre e processi produttivi sempre più orientati alla sostenibilità.

Il riconoscimento ottenuto dai panifici siciliani conferma ancora una volta il ruolo dell’isola come una delle realtà più importanti della panificazione italiana, capace di custodire un patrimonio gastronomico che continua a evolversi senza perdere il legame con le proprie radici.