Galvagno e Amata scrivono ai Probiviri di Fratelli d’Italia

Elvira Amata

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e la parlamentare regionale nonché assessore al Turismo, Elvira Amata, hanno scritto una lettera ai probiviri di Fratelli d’Italia. I due, che sono indagati per corruzione e peculato, hanno allegato la documentazione finora in loro possesso relativa all’attività di indagine condotta dalla Procura di Palermo. E hanno precisato che gli atti relativi al procedimento penale saranno ulteriormente integrati non appena saranno nella loro disponibilità. Il commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella, ha commentato a LiveSicilia: “Mi sembra più che corretto l’invio degli atti ai probiviri da parte di Galvagno e Amata. Apprezziamo molto la loro scelta di sottoporre volontariamente la loro posizione”.