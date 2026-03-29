Gallo impiccato al cancello di un cantiere: inquietante avvertimento nel Nisseno

Condividi

Visualizzazioni 218

Un episodio dai contorni preoccupanti si è verificato a Campobello di Licata, dove la carcassa di un gallo è stata rinvenuta appesa al cancello di un cantiere edile. A fare la scoperta sono stati alcuni operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione appartenente a un uomo di 34 anni del luogo.

L’animale era legato con un gancio al collo, un dettaglio che lascia poco spazio a interpretazioni e che farebbe pensare a un gesto intimidatorio. Subito dopo il ritrovamento, il proprietario dell’immobile ha contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Tra le prime verifiche, l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso movimenti sospetti o persone nei pressi del cantiere.

Al momento non si esclude alcuna pista, ma l’ipotesi più accreditata resta quella dell’avvertimento. Gli investigatori stanno cercando di capire se il gesto possa essere collegato a questioni personali, lavorative o ad altri possibili contrasti.