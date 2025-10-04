Galleria Spinasanta: stop parziale al transito da oggi

Condividi

Da oggi stop al transito della canna sinistra, direzione da Agrigento verso Raffadali, della galleria Spinasanta. Anas a lavoro fino al prossimo 17 novembre per lavori di manutenzione programmata (primo stralcio) della galleria, situata fra i km 146,500 e 147,330 della strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”. Nel frattempo è percorribile a doppio senso di marcia il lato destro della galleria in direzione Agrigento/Caltanissetta per consentire il transito dei veicoli. Per tutti i mezzi di altezza superiore ai 4,40 metri è previsto un percorso alternativo segnalato sul posto.