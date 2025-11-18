Galleria Spinasanta: domani ultimati i lavori sulla canna sinistra

Condividi

Saranno ultimati domani, mercoledì 19 novembre, i lavori di manutenzione programmata nella canna sinistra, in direzione Raffadali, della galleria Spinasanta. L’Anas restituirà al transito la corsia già domani. Nel frattempo da domani al 20 febbraio 2027 sarà chiusa al traffico la canna destra, in direzione Agrigento e Caltanissetta, ancora per lavori di manutenzione. Pertanto, sul tratto percorribile da domani sarà istituito il doppio senso di marcia. In una nota l’Anas scrive: “L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza all’interno della galleria Spinasanta, rendendola tecnologicamente avanzata, a tutela degli utenti in transito.”