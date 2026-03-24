Galciana canta per il Papa: nasce il brano “A Papa Leone XIV” con il sostegno di EgoGreen

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Un nuovo progetto musicale prende forma a Galciana, dove comunità, fede e cultura si incontrano in un’iniziativa dal forte valore simbolico. Dopo l’esperienza positiva del brano dedicato a Papa Francesco, viene presentata una nuova canzone intitolata “A Papa Leone XIV”, pensata come omaggio al Santo Padre e ai messaggi di pace e speranza da lui trasmessi fin dall’inizio del pontificato.

Il testo porta la firma di Salvatore Sessa, mentre la composizione musicale è di Franco Poggiali. A dare voce al brano è Rebecca Cinquina, interprete capace di rendere con intensità ed emozione il significato dell’opera. Il progetto è stato realizzato negli studi ArteStudio53 ed è accompagnato da un videoclip che ne valorizza ulteriormente il contenuto.

Fondamentale il contributo di EgoGreen, che ha sostenuto e patrocinato l’iniziativa. L’azienda, legata alla famiglia Giavarini, conferma così il proprio impegno non solo nel campo energetico, ma anche nella promozione di attività culturali e sociali capaci di rafforzare il legame con il territorio.

Il brano è già disponibile online e si propone di replicare il successo ottenuto dal precedente progetto, con l’auspicio – espresso dallo stesso autore – di poter arrivare fino a San Pietro e essere consegnato direttamente al Papa.

Un’iniziativa che dimostra come la sinergia tra cittadini e realtà imprenditoriali possa dare vita a progetti in grado di diffondere valori universali attraverso il linguaggio della musica.