Gaetano Di Giovanni: “Non ho mai preso soldi”

Condividi

Visualizzazioni 84

Gaetano Di Giovanni, l’ex capo di gabinetto del sindaco di Agrigento ed ex comandante della Polizia municipale, arrestato lo scorso 9 aprile per corruzione dalla Procura di Catania, sotto processo in abbreviato, innanzi al giudice per le udienze preliminari tra l’altro ha dichiarato: “Non ho preso soldi da nessuno, in quei fascicoli non c’erano banconote ma solo documenti. Peraltro, in quanto dirigente coordinatore, non avevo formale responsabilità sugli atti come, al contrario, il responsabile del procedimento”.