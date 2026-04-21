Gabriele Vaccaro ucciso per tre pizze

Emergono nuovi particolari nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio a Pavia di Gabriele Vaccaro, 25 anni, di Favara. Lui intorno alle 3 del mattino di domenica, dopo avere trascorso il sabato sera in una locale con due amici, prima di rientrare ha comprato delle pizze. Diretto con i due amici verso l’automobile parcheggiata si è imbattuto nel gruppetto criminale. E il minorenne egiziano, di 16 anni, gli ha intimato di consegnargli le pizze. Vaccaro si è rifiutato, e l’africano lo ha colpito con un oggetto appuntito, verosimilmente un cacciavite, al collo, ferendo anche uno dei due amici con lui.
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