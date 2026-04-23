Gabriele Vaccaro, morire per strada nel silenzio della normalità: cosa sta diventando il nostro mondo?

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La morte di Gabriele Vaccaro a Pavia non è solo un fatto di cronaca. È uno squarcio. Uno di quelli che non si ricuciono facilmente, perché non riguarda soltanto chi è caduto — riguarda tutti noi.

Morire così, per strada, colpiti alla gola con un cacciavite. Non in guerra, non in un contesto estremo. Nella normalità apparente di una città italiana. È questo che disorienta, che spaventa, che fa rabbia: la banalità della violenza. La sua improvvisa, brutale accessibilità.

E allora le domande diventano inevitabili. È possibile che oggi si debba uscire di casa con la paura addosso? È possibile che un oggetto qualsiasi — un cacciavite — diventi arma mortale nel giro di pochi secondi? È possibile che un ragazzo di sedici anni arrivi a tanto?

La tentazione è quella di cercare risposte semplici. Di ridurre tutto a uno slogan, a una colpa unica, a un nemico chiaro. Ma la realtà è più scomoda. Perché qui non c’è solo un gesto individuale: c’è un contesto che interroga.

C’è una società che fatica sempre più a contenere la rabbia. C’è un tessuto sociale che si sta sfilacciando, pezzo dopo pezzo. C’è una fragilità diffusa — culturale, educativa, relazionale — che trasforma il conflitto in violenza.

E c’è anche un tema che non si può evitare, ma che va affrontato senza scorciatoie pericolose: quello dell’integrazione, della convivenza, delle responsabilità reciproche. Perché ospitare significa includere, ma includere significa anche pretendere rispetto delle regole, costruire percorsi, non lasciare nessuno ai margini. Né chi arriva, né chi c’era già.

Se non si tiene insieme tutto questo, il rischio è duplice: o si nega il problema, oppure lo si trasforma in odio indiscriminato. Entrambe le strade portano allo stesso risultato: altre fratture, altra violenza.

La verità è che episodi come questo incrinano qualcosa di profondo: la fiducia. Quella sensazione minima e necessaria che permette a una società di esistere — uscire, incontrarsi, vivere senza pensare che ogni sconosciuto possa essere una minaccia.

Quando quella fiducia si rompe, non basta più parlare di sicurezza. Bisogna parlare di senso. Di direzione. Di cosa stiamo diventando.

Non è normale morire così. E guai a farci l’abitudine.

Perché il giorno in cui smetteremo di indignarci davvero sarà il giorno in cui questa violenza non ci sembrerà più un’eccezione, ma una possibilità tra le tante.

Ed è proprio quello il punto più pericoloso.