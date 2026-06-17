Furto notturno in un bar di Licata: portati via contanti e cellulari

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Colpo ai danni di un esercizio commerciale nel centro cittadino. Nel mirino dei ladri è finito il bar “Il Bacio”, situato in corso Serrovira, dove ignoti sono riusciti a introdursi durante la notte dopo aver forzato uno degli accessi.

Una volta all’interno del locale, i malviventi hanno sottratto il denaro presente nel registratore di cassa, circa 650 euro tra banconote e monete, oltre a due telefoni cellulari. Compiuto il furto, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio è stato scoperto dal proprietario dell’attività, un uomo di 48 anni residente a Licata, che all’apertura del bar ha trovato i segni dell’effrazione e ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare gli autori del colpo. Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, nella speranza che le immagini possano fornire elementi utili per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili.