Furto notturno a Porto Empedocle, colpito un bar pasticceria in zona isolata

Ancora un furto ai danni di un esercizio commerciale a Porto Empedocle. Nella notte tra ignoti hanno preso di mira un bar pasticceria, riuscendo a introdursi all’interno dopo aver forzato la saracinesca d’ingresso. Una volta dentro, il ladro — con ogni probabilità una sola persona — ha scassinato il registratore di cassa e si è impossessato di circa duemila euro in contanti, tra monete e banconote.

Il colpo è stato scoperto dal titolare del locale alle prime ore del mattino, al momento dell’apertura. Resosi conto dell’accaduto, l’uomo ha immediatamente contattato i carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi di rito.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione del responsabile. Il furto è avvenuto in un’area isolata, circostanza che potrebbe aver agevolato l’azione del malvivente.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza dei piccoli esercizi commerciali, spesso bersaglio di furti notturni che causano non solo danni economici, ma anche un forte senso di insicurezza tra gli operatori del settore. Le indagini proseguono.