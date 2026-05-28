Furto nella notte a Raffadali: gioielleria svaligiata, bottino da oltre 100mila euro

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Colpo notturno nel cuore di Raffadali, dove una gioielleria del centro è stata presa di mira da una banda di ladri che è riuscita a portare via preziosi per un valore stimato superiore ai 100mila euro.

L’episodio si è verificato nella gioielleria “La Perla”, situata in piazza Cesare Sessa. A differenza di altri furti messi a segno nelle ultime settimane nell’Agrigentino, questa volta i malviventi non hanno utilizzato escavatori o mezzi pesanti per sfondare l’ingresso. I responsabili avrebbero infatti agito utilizzando strumenti da scasso tradizionali, riuscendo a forzare la saracinesca e ad entrare all’interno dell’attività commerciale.

Una volta dentro, i ladri hanno ripulito le vetrine, impossessandosi di gioielli e oggetti preziosi. Il danno economico è ancora in fase di quantificazione, ma una prima stima parla di una cifra che supera i 100mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare gli autori del furto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno della gioielleria.

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta contro ignoti. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno cercando eventuali collegamenti con altri colpi avvenuti recentemente nella provincia agrigentina.