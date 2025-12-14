Furto nella notte a Comitini: colpo al bar Radici in piazza Umberto I

Condividi

Visualizzazioni 163

Ladri in azione nella notte a Comitini. Ignoti malviventi hanno preso di mira il bar Radici, situato nella centralissima piazza Umberto I, mettendo a segno un furto che ha causato ingenti danni.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i ladri hanno danneggiato l’impianto di videosorveglianza del locale, riuscendo così ad agire indisturbati. Una volta all’interno, hanno svuotato la cassa, portando via circa duecento euro, e prelevato oltre tremila euro contenuti nelle slot machine e nelle macchinette cambia-denaro.

I malviventi hanno inoltre asportato merce di vario genere. Il danno complessivo, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 9 mila euro, tra contanti, merce rubata e danneggiamenti.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità dei responsabili anche attraverso l’analisi di eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.