Furto in un’azienda agricola a Menfi: ladri portano via attrezzature e prodotti, danni per 40 mila euro

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Ancora un furto ai danni di un’azienda del territorio agrigentino. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita un’azienda agricola di Menfi, dove ignoti sono riusciti a introdursi all’interno della struttura e a portare via attrezzature e prodotti destinati all’attività agricola.

Il colpo, scoperto dal proprietario al momento dell’apertura dell’azienda, ha causato un danno economico stimato in circa 40 mila euro. Una volta accortosi del furto, l’imprenditore ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri e ha presentato una denuncia formale.

I militari dell’Arma hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare gli autori del raid. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, verificando anche l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso i movimenti dei responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dei furti nelle aziende agricole, sempre più spesso prese di mira dai ladri, con pesanti ripercussioni economiche per gli imprenditori del settore. Al momento non risultano persone denunciate e le indagini proseguono nel massimo riserbo.