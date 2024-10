Furto in abitazione in pieno centro ad Agrigento: rubati gioielli e denaro

Condividi

Hanno razziato tutto quello che c’era da prendere e sono scappati via indisturbati, almeno fino ad oggi.

Ignoti malviventi sono entrati nell’abitazione di un impiegato agrigentino, assente da casa da qualche giorno, ed hanno rubato soldi e gioielli. Il tutto si è verificato nella centrale via Mazzini.

Stanno indagando i carabinieri i quali Furto in un’abitazione di via Mazzini, ad Agrigento. I ladri, approfittando dell’assenza da casa di alcuni giorni del proprietario, sdovranno individuare delle telecamere presenti nalla zona al fine di ricevere un grosso aiuto per acciuffare i responsabili.