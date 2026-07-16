Furto in abitazione ad Agrigento: portati via 10 mila euro e un fucile

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Colpo messo a segno nel quartiere Villaggio Mosè, ad Agrigento, dove ignoti si sono introdotti nell’abitazione di un pensionato di 70 anni, riuscendo a fuggire con un consistente bottino.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno forzato un infisso per accedere all’interno della casa. Una volta entrati, si sono diretti verso un armadietto nel quale il proprietario custodiva 10 mila euro in contanti e un fucile calibro 12 regolarmente denunciato. Dopo aver preso il denaro e l’arma, i ladri hanno fatto perdere le proprie tracce.

A scoprire il furto è stato il pensionato al suo rientro, quando ha trovato l’abitazione messa a soqquadro e si è accorto dell’ammanco. L’uomo ha quindi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi nell’abitazione e avviato gli accertamenti per individuare i responsabili. Gli investigatori stanno verificando anche l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver ripreso i movimenti dei malviventi.