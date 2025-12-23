Furto in abitazione a Realmonte: bottino da 10 mila euro

Condividi

Visualizzazioni 129

Colpo grosso a Realmonte, dove ignoti malviventi sono entrati in azione in un’abitazione situata a pochi passi dalla strada statale 115, all’ingresso della Città della Scala dei Turchi.

I ladri, dopo aver forzato una porta-finestra, hanno fatto irruzione nella casa di proprietà di una casalinga sessantenne. Una volta all’interno, hanno rovistato in tutte le stanze, riuscendo a impossessarsi di 6 mila euro in contanti e di un orologio di lusso.

Il valore complessivo del bottino ammonterebbe a circa 10 mila euro. A fare l’amara scoperta è stata la proprietaria dell’abitazione al suo rientro a casa, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’esatta dinamica del furto.