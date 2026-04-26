Furto in abitazione a Ravanusa: rubati contanti e gioielli per migliaia di euro

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Colpo in un’abitazione nel centro di Ravanusa, dove ignoti hanno svaligiato la casa di un uomo di 65 anni, portando via denaro e oggetti preziosi. Il furto è avvenuto tra il pomeriggio e la sera, quando il proprietario e i familiari erano fuori.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti a introdursi nell’appartamento forzando una porta-finestra. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di beni di valore, rovistando tra mobili e cassetti.

Il bottino ammonterebbe a oltre 5mila euro in contanti, oltre a monili in oro e altri oggetti di bigiotteria. Un danno economico significativo per la vittima, che non risulterebbe coperta da alcuna polizza assicurativa.

A fare l’amara scoperta è stato lo stesso proprietario al suo rientro in casa. Dopo lo shock iniziale, l’uomo ha contattato il numero di emergenza 112, facendo intervenire sul posto i carabinieri.

I militari hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori, anche l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Non si esclude che ad agire sia stato un piccolo gruppo di persone.