Furto di rame sulla linea ferroviaria Ravanusa-Campobello

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Lungo la tratta ferroviaria Ravanusa – Campobello di Licata ignote mani hanno tranciato e rubato un chilometro circa di cavi elettrici e telefonici in rame protetti da manufatti in cemento. Il colpo è stato perpetrato nottetempo. Il danno ammonterebbe ad almeno 10 mila euro. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un dipendente delle Ferrovie dello Stato. Sporta denuncia ai Carabinieri. Indagini in corso.