Furto di rame nella zona industriale: spariscono 2,5 tonnellate di cavi

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Nuovo episodio criminoso nella zona industriale di Agrigento, dove i malviventi hanno preso di mira un deposito appartenente a un’impresa edile con sede a Favara.

Secondo quanto emerso, ignoti si sono introdotti all’interno del capannone utilizzato come magazzino e hanno trafugato circa 2.500 chilogrammi di cavi elettrici in rame. Il materiale sottratto rappresentava gran parte delle scorte custodite nella struttura.

Il valore complessivo del bottino e dei danni subiti dall’azienda è stato quantificato in circa 50 mila euro. A scoprire l’accaduto è stato lo stesso titolare dell’impresa, che una volta accortosi del furto ha immediatamente segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’azione e individuare gli autori del colpo.

L’episodio conferma la preoccupante escalation di furti che negli ultimi tempi sta interessando l’area industriale agrigentina, sempre più spesso nel mirino di bande specializzate nel traffico di rame e materiali metallici.