Furto di rame e danni a Sambuca di Sicilia al Consorzio bonifica Ag 3

Condividi

Visualizzazioni 44

A Sambuca di Sicilia ignoti malviventi hanno rubato circa 300 chili di rame dall’impianto idrico del Lago Arancio, di proprietà del Consorzio di bonifica Agrigento 3. Hanno inoltre provocato danni alla struttura, per altrettante ignote ragioni, per almeno 70.000 euro. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni operai. Indagini sono in corso ad opera della locale Stazione dei Carabinieri. La Procura di Sciacca ha avviato un’inchiesta.