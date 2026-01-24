Furto di rame al complesso turistico Sciaccamare

A Sciacca ignoti malviventi si sono intrufolati nel complesso turistico Sciaccamare, si sono diretti verso una cabina elettrica e hanno rubato circa 100 chili di cavi in rame, per un valore di almeno 15.000 euro. E’ stata sporta denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia. Alcuni mesi addietro, ancora nella stessa struttura, sono stati rubati i cavi di rame pertinenti al depuratore, per un valore di circa 150.000 euro. In tal caso la refurtiva è stata recuperata perché i ladri, inseguiti dalla Polizia, abbandonarono il mezzo durante la fuga.
