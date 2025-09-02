Furto di rame a Sambuca di Sicilia

In territorio di Sambuca di Sicilia ignoti hanno rubato circa 300 metri di cavi elettrici in rame dall’impianto di sollevamento San Giovanni, che alimenta la rete idrica della cittadina. Il danno ammonterebbe a oltre 30.000 euro. La distribuzione idrica è stata di conseguenza interrotta. I tecnici dell’Aica hanno lavorato per rimediare. Una denuncia è stata sporta ai Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso.
Notizie correlate
-
Mucci (SGS) Scuola: “Il percorso intrapreso dal Ministro Valditara segna un cambio di passo importante”Condividi Visualizzazioni 150 Non possiamo negarlo, negli ultimi due anni, la scuola italiana ha vissuto una...
-
Antonino De Lisi nuovo garante regionale dei diritti dei detenutiCondividi Visualizzazioni 162 Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha nominato nuovo garante regionale dei diritti...
-
Agrigento, furto in abitazione a MonserratoCondividi Visualizzazioni 152 Ad Agrigento nella frazione di Monserrato un ignoto o ignoti malviventi sono entrati...