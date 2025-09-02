Furto di rame a Sambuca di Sicilia

Condividi

In territorio di Sambuca di Sicilia ignoti hanno rubato circa 300 metri di cavi elettrici in rame dall’impianto di sollevamento San Giovanni, che alimenta la rete idrica della cittadina. Il danno ammonterebbe a oltre 30.000 euro. La distribuzione idrica è stata di conseguenza interrotta. I tecnici dell’Aica hanno lavorato per rimediare. Una denuncia è stata sporta ai Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso.