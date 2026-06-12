Furto di cavi telefonici nell’Agrigentino, due uomini fermati dalla Polizia

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Operazione della Polizia di Stato nelle campagne di Palma di Montechiaro, dove due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver sottratto cavi appartenenti alla rete telefonica. Il blitz è scattato nella contrada Ciotta durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori.

Gli agenti del Commissariato hanno notato due persone impegnate a tagliare un cavo per telecomunicazioni e a caricarne alcuni tratti all’interno di un furgone. Al momento dell’intervento, una parte del materiale era già stata sistemata sul mezzo, mentre altra si trovava ancora accatastata lungo il bordo della strada.

Le verifiche successive hanno portato al rinvenimento di numerosi utensili utilizzati presumibilmente per l’azione: tra questi una grossa cesoia, guanti da lavoro e tre coltelli di notevoli dimensioni. Gli strumenti sono stati sequestrati dagli investigatori.

Nel corso degli accertamenti effettuati nell’area circostante, i poliziotti hanno individuato una linea telefonica aerea danneggiata a circa mezzo chilometro di distanza dal luogo del fermo. La rete risultava interrotta in diversi punti e presentava lunghi tratti mancanti. I cavi recuperati sul posto sono risultati compatibili con quelli sottratti dall’infrastruttura.

L’intervento dei tecnici della società telefonica ha consentito di quantificare il danno: sarebbero stati asportati complessivamente circa 400 metri di cavo. Oltre al valore economico del materiale rubato, la manomissione della linea ha comportato il rischio di disservizi per cittadini e attività presenti nella zona.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso un fenomeno che negli ultimi anni ha causato numerosi problemi alle reti di comunicazione. Grazie ai moderni sistemi di monitoraggio installati sulle infrastrutture, eventuali interruzioni vengono oggi segnalate in tempo reale, facilitando l’intervento delle autorità competenti.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i due indagati sono stati inizialmente posti agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Agrigento, il giudice ha disposto nei loro confronti l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.