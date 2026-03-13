Furto di cavi di rame a Caltabellotta

Condividi

A Caltabellotta, in provincia di Agrigento, ignoti ladri di rame hanno imperversato in contrada Talia. Hanno tranciato e rubato circa 900 metri di cavi dal sistema di illuminazione pubblica. Blackout nelle case della zona. A denunciare quanto accaduto, appena se ne è accorto, è stato un funzionario dell’Enel. Il danno arrecato alla società non è stato ancora esattamente quantificato. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale stazione, alla ricerca, se disponibili, di video – sorveglianza.