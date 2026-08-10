Furto di carburante alla stazione di Licata, individuato il presunto autore: denunciato 43enne

Condividi

Visualizzazioni 204

È arrivata al termine con l’identificazione del presunto responsabile l’attività investigativa avviata dopo alcuni furti di carburante messi a segno all’interno dello scalo ferroviario di Licata.

Gli accertamenti condotti dagli agenti della Polizia ferroviaria di Agrigento hanno portato sulle tracce di un uomo di 43 anni, di nazionalità marocchina e domiciliato da tempo a Licata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe lui ad aver prelevato diversi litri di carburante dai mezzi presenti nell’area della stazione.

L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica, che dovrà ora valutare la posizione del 43enne in relazione all’ipotesi di furto.

Nel corso degli accertamenti è stato inoltre sequestrato un monopattino, ritenuto dagli investigatori collegato alla vicenda e potenzialmente utilizzato durante gli spostamenti necessari a mettere a segno i furti.