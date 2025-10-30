Furto di acqua e energia elettrica a Licata, denunciate 33 persone

A Licata i Carabinieri hanno svolto un’operazione ad ampio raggio in collaborazione con personale dell’Aica, Enel e Ufficio tecnico comunale. E hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento 33 persone per furto aggravato di acqua ed energia elettrica con allacci abusivi, poi abusivismo edilizio con opere murarie spesso per garage senza autorizzazione, e occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. Le attività si sono concentrate in particolare tra i complessi edilizi popolari di via Torregrossa e via La Marmora. Sono stati controllati 112 soggetti, tra assegnatari e occupanti degli alloggi.
