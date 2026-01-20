Furto d’acqua, denunciato dipendente comunale di Naro

Condividi

I Carabinieri della stazione di Camastra, in collaborazione con i colleghi di Naro, hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 61 anni, residente a Naro, dipendente comunale, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio. Lui, in occasione di mirati controlli, è stato sorpreso a bordo di un autocarro Iveco 145, allestito ad autobotte, intento a prelevare indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio, in via Petruzzella a Camastra. Gli accertamenti successivi hanno consentito di documentare la consegna del carico idrico in un’abitazione privata a Naro, in via Colapuma, dietro pagamento, documentando inoltre l’assenza ingiustificata dell’uomo dagli uffici comunali. Il furgone è stato sequestrato. Nel corso delle operazioni è intervenuto personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, che ha proceduto al campionamento dell’acqua, al fine di verificarne le condizioni di salubrità.