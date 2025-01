Furto con sfondamento a Canicattì

Condividi

A Canicattì in via Carlo Alberto ignoti malviventi hanno utilizzato un’automobile per sfondare una vetrata del negozio “Acqua e sapone”. E hanno rubato la cassa automatica. Poi la fuga. Il bottino è da quantificare. Indagano i poliziotti del locale Commissariato, avvalendosi anche dei sistemi di video – sorveglianza nella zona. E’ stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha avviato un’inchiesta.