Furto cavi di rame a Menfi: stop all’erogazione idrica

Condividi

Visualizzazioni 172

A Menfi un furto di cavi di rame non rende possibile oggi l’erogazione dei turni idrici. Così ha annunciato, già ieri, il sindaco, Vito Clemente, tramite un post pubblicato su Facebook. In particolare ha scritto: “L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a causa di un furto dei cavi in rame che alimentano elettricamente le pompe di sollevamento dell’acqua, avvenuto nel pomeriggio di domenica, non sarà possibile garantire l’erogazione del servizio idrico. Si tratta di un grave atto che danneggia l’intera comunità e che è stato prontamente segnalato alle autorità competenti. Ci stiamo attivando per ripristinare l’impianto e contenere i disagi.”