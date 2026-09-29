Furto all’Agenzia delle Entrate di Agrigento: porta sfondata e distributori automatici svuotati

Condividi

Visualizzazioni 232

Ladri in azione nella sede dell’Agenzia delle Entrate di piazza Metello, ad Agrigento. Ignoti, dopo aver danneggiato una porta-finestra, sono riusciti a entrare all’interno degli uffici.

Una volta dentro, i malviventi si sono diretti verso l’area ristoro, dove hanno preso di mira i distributori automatici di snack e bevande. Le macchinette sono state forzate utilizzando probabilmente degli arnesi da scasso e svuotate delle monete contenute al loro interno. Dopo il colpo, i ladri si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

A scoprire quanto accaduto sono stati alcuni dipendenti dell’Agenzia, che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Gli investigatori stanno verificando anche le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona: proprio dalle telecamere potrebbe arrivare un elemento utile per ricostruire le fasi del furto e dare un volto agli autori.