Furto al supermercato, scoperto con la merce addosso aggredisce un dipendente: denunciato

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Serata movimentata all’interno di un supermercato di Canicattì, dove un tentativo di furto si è trasformato in un episodio di violenza. Un uomo di 35 anni, disoccupato e residente in città, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, il 35enne avrebbe approfittato degli ultimi minuti di apertura del supermercato per prendere dagli scaffali diversi prodotti alimentari, tra cui salumi e formaggi, per un valore di circa 50 euro.

Il suo comportamento, però, non sarebbe passato inosservato. Gli addetti del punto vendita si sarebbero accorti di quanto stava accadendo e avrebbero tentato di impedirgli di allontanarsi con la merce.

A quel punto l’uomo, pur di riuscire a fuggire, avrebbe reagito spingendo violentemente uno dei dipendenti, che è finito a terra. La fuga è stata comunque interrotta dall’intervento dei carabinieri, arrivati sul posto poco dopo.

I militari hanno identificato il 35enne e, al termine degli accertamenti, lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, dovrà ora rispondere dell’ipotesi di rapina impropria.