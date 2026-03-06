Furto aggravato: denunciato a Licata

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un marocchino di 36 anni residente a Licata identificato dai poliziotti del locale Commissariato come colui che lo scorso 26 gennaio in un centro scommesse in Corso Umberto ha rubato un borsello ed è fuggito. E’ stato denunciato a piede libero. All’autorità giudiziaria risponderà di furto aggravato. Nel borsello solo una carta d’identità, una tessera sanitaria e alcune carte di credito che sono state subito bloccate.
Notizie correlate
-
Raffica ispezioni cantieri edili: anche a BivonaCondividi Visualizzazioni 99 Le attività di 11 imprese sono state sospese nel corso di controlli dei...
-
“Radici Memoria e Futuro”: Quarto step del progetto “La Valle racconta il Mito arricchito da nuovi percorsi” degli studenti alla scoperta dell’Archivio di Stato con l’Inner WheelCondividi Visualizzazioni 184 Si è rinnovato questa mattina il legame profondo tra le nuove generazioni e...
-
La Questura di Agrigento ha ricevuto in dono un “Defibrillatore”Condividi Visualizzazioni 241 Il Dott. Tommaso Palumbo, Questore di Agrigento, ha ricevuto una delegazione della Confagricoltura...