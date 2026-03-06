Furto aggravato: denunciato a Licata

Condividi

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un marocchino di 36 anni residente a Licata identificato dai poliziotti del locale Commissariato come colui che lo scorso 26 gennaio in un centro scommesse in Corso Umberto ha rubato un borsello ed è fuggito. E’ stato denunciato a piede libero. All’autorità giudiziaria risponderà di furto aggravato. Nel borsello solo una carta d’identità, una tessera sanitaria e alcune carte di credito che sono state subito bloccate.